E-cigarete u svijetu koristi najmanje 15 milijuna tinejdžera

Najmanje 15 milijuna tinejdžera u svijetu u dobi od 13 do 15 godina koristi e-cigarete, a mladi ljudi u prosjeku ‘vejpaju’devet puta češće u odnosu na odrasle u zemljama koje raspolažu statističkim podacima, objavila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

U svojoj prvoj globalnoj procjeni upotrebe e-cigareta WHO je izvijestio da danas u svijetu ‘vejpa’ više od 100 milijuna ljudi, među kojima je najmanje 86 milijuna odraslih, uglavnom u zemljama s visokim prihodima.

Podaci su objavljeni u trenutku kada globalna upotreba duhana i dalje nastavlja opadati. Primjerice, broj korisnika duhana je u 2024. pao na 1,2 milijarde s 1,38 milijardi, koliko je iznosio u 2000. godini.

S obzirom na sve strože propise, koji pridonose i pomažu u smanjenju korištenja duhanskih proizvoda, industrija se okrenula alternativnim proizvodima poput e-cigareta da bi nadoknadila gubitak zarade zbog pada prodaje.

Duhanske tvrtke tvrde da su im cilj odrasli pušači, kojima žele pomoći da prestanu pušiti i tako smanje štetu upotrebe tradicionalnog duhana na zdravlje.

No, e-cigarete potiču ‘novi val ovisnosti o nikotinu’, kaže Etienne Krug, direktor odjela WHO-a za zdravstvene determinante, promociju i prevenciju.

“Ti se proizvodi prezentiraju kao ‘manja šteta’, ali zapravo ranije navikavaju djecu na nikotin i riskiraju da se potkopa višedesetljetni napredak” na ovome zdravstvenom području.

Vlade i zdravstvene vlasti bore se s time na koji način uravnotežiti potencijalne koristi i rizike od upotrebe e-cigareta, posebno kad su posrijedi novi korisnici.

Istodobno neka istraživanja upućuju na to da su e-cigarete učinkovite kada je posrijedi pomoć pušačima koji žele prestati pušiti.

Pregled podataka iz 2024. koji je proveo Cochrane, neprofitna mreža zdravstvenih istraživača, otkriva kako je u pušača veća vjerojatnost da će se uspjeti odviknuti od pušenja uz pomoć e-cigareta, nego uz pomoć tradicionalnih flastera ili nikotinskih žvakaćih guma.

Istodobno se upozorava kako nedostaje dovoljno relevantnih podataka, kao i da dugoročno učinak na zdravlje pojedinca nije u potpunosti jasan.

Smanjenje upotrebe tradicionalnih duhanskih proizvoda jako se razlikuje ovisno o regiji, pokazali su podaci. Prevalencija pušenja među muškarcima jugoistočne Azije u 2024. godini se gotovo prepolovila na 37 posto, u odnosu na 70 posto koliko je iznosila 2000., što je više od polovine globalnog smanjenja.

Najveću prevalenciju pušenja duhana u svijetu danas ima Europa s 24,1 posto pušača, a Europljanke su neslavne rekorderke u usporedbi sa ženama u svijetu – čak 17,4 posto stanovnica Europe koristi duhanske proizvode.

WHO je upozorio da gotovo svaka peta odrasla osoba u svijetu i dalje koristi duhanske proizvode te je pozvao na strožu provedbu mjera kontrole upotrebe duhana i na regulaciju novih nikotinskih proizvoda poput vape proizvoda.

Autor: Reuters/Marijana Hajdić Gospočić