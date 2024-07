Parovi koji su zaista sretni time se ne hvale na društvenim mrežama

- Oglas -

Ako nije na fejsu, nije se dogodilo. Rečenica koju ste tijekom godine sigurno čuli najmanje 1000 puta od 500 različitih ljudi. Objaviti fotografiju na nekoj društvenoj mreži danas je normalno kao reći ‘dobar dan’ pri ulasku u trgovinu. Dijeli se sve – od toga gdje smo, kuda putujemo, što jedemo, što smo vidjeli, a da je lijepo ili možda ružno – i to sve po mogućnosti uz fotografiju s lica mjesta. Ništa lošeg nema u tome, vrijeme i način života su takvi da nam je objava detalja iz vlatitog života postala posve normalna stvar.

Na društvenim se mrežama, naravno, dijele i statusi i fotografije vezane uz ljubav. Pokušajte se sjetiti koliko ste puta samo u zadnjih tjedan dana vidjeli neku fotografiju na profilu svog prijatelja ili prijateljice s njihovom djevojkom ili momkom. Fotografiju kojom pokazuju koliko se vole i koliko im je lijepo zajedno. Brojka je poprilična, zar ne?

Insider navodi kako pretjeranim dijeljenjem intime na društvenim mrežama oni koji to rade zapravo na suptilan način pokazuju da u njihovoj vezi nešto ‘ne štima’.

Istraživanje koje je na 108 parova provela Lydia Emery sa sveučilišta Northwestern donijelo je neke zanimljive rezultate. Pokazalo se da ljudi pojačano objavljuju ljubavne statuse ili fotografije na društvenim mrežama kad nisu sigurni da ih ‘bolja polovica’ zaista voli.

Parovi čija je ljubav na društvenim mrežama neslomljiva u stvarnom životu često su miljama daleko od sreće. Istraživanje Lydie Emery pokazalo da su statusi i fotografije na društvenim mrežama zapravo dosta loš pokazatelj koliko je tko stvarno zaljubljen i sretan. U potvrdu ovog istraživanja ide i ono provedeno na sveučilištu Albright. Njime je pokazano da su društvene mreže često alat za lažno hvalisanje i, još zanimljivije, kontrolu partnera – što ‘lajka’, komentira, dijeli, a napredni znaju i s kim se dopisuje.

Stoga, sljedeći put kad pregledavate što ima novo kod vaših ‘virtualnih’ prijatelja, jesu li i dalje sretno zaljubljeni kao i dan prije, ne zamjerite im ako im je sreća u obliku fotografija i statusa narasla. Ponekad to znači da su ljudi zaista sretni i zaljubljeni i nema razloga da to i ne pokažu, a ponekad je to znak da nisu ni približno sretni koliko bi htjeli biti tako da ih i u tom slučaju također treba razumjeti.